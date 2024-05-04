Merkezefendi Belediyesi perdeyi kapatıyor

Basketbol Süper Ligi ekibi Merkezefendi Belediyesi Basket, ligin son maçında Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Merkezefendi Belediyesi perdeyi kapatıyor
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04 Mayıs 2024 14:41
Basketbol Süper Ligi'ndeki üçüncü yılında da ligde kalmayı garantileyen Merkezefendi Belediyesi Basket, pazar günü normal sezonun son maçında Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak.

Play-Off şansı kalmayan ancak Avrupa kupalarına katılmak için ligi en iyi konumda bitirmek isteyen iki ekipten Denizli temsilcisi Merkezefendi'nin 29 maçta 11, Bahçeşehir Koleji'nin ise 12 galibiyeti bulunuyor.

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