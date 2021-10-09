Mergim Berisha gözünü Trabzonspor'a dikti!

Fenerbahçe'de Kasımpaşa'ya attığı golle şanssızlığını kıran Mergim Berisha, gözünü Trabzonspor'a çevirdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Mergim Berisha gözünü Trabzonspor'a dikti!
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09 Ekim 2021 12:25
Fenerbahçe kariyerine sessiz başlayan Mergim Berisha, Kasımpaşa'ya attığı golle şanssızlığını kırmıştı.

Siftahı yapan Alman forvet gözünü Trabzonspor'a çevirdi. 23 yaşındaki oyuncu şans bulması halinde bordo-mavili takımın filelerini de sarsıp seriye bağlamayı hedefliyor.

Berisha, idmanlarda ciddiyetiyle ön planda.  

 

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