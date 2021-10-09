Mergim Berisha gözünü Trabzonspor'a dikti!

Fenerbahçe kariyerine sessiz başlayan Mergim Berisha, Kasımpaşa'ya attığı golle şanssızlığını kırmıştı.
Siftahı yapan Alman forvet gözünü Trabzonspor'a çevirdi. 23 yaşındaki oyuncu şans bulması halinde bordo-mavili takımın filelerini de sarsıp seriye bağlamayı hedefliyor.
Berisha, idmanlarda ciddiyetiyle ön planda.
Siftahı yapan Alman forvet gözünü Trabzonspor'a çevirdi. 23 yaşındaki oyuncu şans bulması halinde bordo-mavili takımın filelerini de sarsıp seriye bağlamayı hedefliyor.
Berisha, idmanlarda ciddiyetiyle ön planda.