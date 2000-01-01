Melo: "Dame, birlikte oynadığım en büyük oyuncu!"

Portland Trail Blazers'ın veteran oyuncusu Carmelo Anthony, Damian Lillard'ın birlikte oynadığı en büyük oyuncu olduğunu söyledi.



Carmelo, 17 yıllık kariyeri boyunca Allen Iverson, Amar'e Stoudemire, Paul George, Russell Westbrook, James Harden ve Chris Paul gibi bazı olağanüstü yetenekli oyuncularla oynamıştı.



Ancak Melo'ya göre, hiçbiri mevcut takım arkadaşı Lillard'dan daha büyük değil.



Yahoo Sports'tan Chris Haynes ile yaptığı bir sohbette Melo, Dame'in neden birlikte geçirdiği tek sezonun ardından en sevdiği takım arkadaşı haline geldiğini açıkladı:



"Dame benim için zirvede. Takımını sahada oyunuyla ve bir lider olarak böyle yükselten biriyle asla oynamamıştım. Takım arkadaşlarına gerçekten değer veriyor. Yapabildiği şey inanılmaz. Beraber oynadığım en iyi adam o. Birçok harika oyuncuyla oynamıştım, ancak Dame kendi ve etrafındakilerin oyununu yükseltebilmesiyle, diğerleri arasında zirvede yer alıyor."



Geçtiğimiz sezon Blazers ile oynadığı 58 maçta, Anthony %43 isabetle maç başına 15.4 sayı ortalaması yakalamıştı. Takımının playofflara girmesi için gereken kıvılcımı sağlayan isimlerden biri olan Melo, yıllar sonra ilk kez gerçekten rahat görünüyordu.



Dame ise 2019-20 sezonunda sadece kendi kariyerinin değil, Blazers tarihindeki herhangi bir oyuncu için en iyi sezonu geçirmişti. Lillard 30.0 sayı, 8.0 asist ve 4.3 ribaund ortalamaları ile oynamıştı.



