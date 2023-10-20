Melissa Vargas'ın transfer tamamlandı

Ülkemizde Fenerbahçe forması giyen ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda da oynayan Melissa Vargas'ın, Çin'e transfer olduğu açıklandı.Melissa Vargas'ın menajerlik şirketi SB Community,açıklamasında bulundu.Çin'e transferiyle ilgili konuşan Melissa Vargas şu açıklamayı yaptı: