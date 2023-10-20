Melissa Vargas'ın transfer tamamlandı

A Milli Kadın Voleybol formasıyla taraftarların sevgilisi olan Melissa Vargas'ın, Çin ekibi Tianjin Bohai Bank'a transferi gerçekleşti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Melissa Vargas'ın transfer tamamlandı
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20 Ekim 2023 17:45
Son güncelleme 20 Ekim 2023 17:49
Ülkemizde Fenerbahçe forması giyen ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda da oynayan Melissa Vargas'ın, Çin'e transfer olduğu açıklandı.

Melissa Vargas'ın menajerlik şirketi SB Community, "Melissa Vargas 2025/2026 sezonu sonuna kadar oynayacağı Çin ekibi Tianjin Bohai Bank'a geldi." açıklamasında bulundu.

Çin'e transferiyle ilgili konuşan Melissa Vargas şu açıklamayı yaptı:

"Herkesin böyle iyi ve yardımsever olduğu bir takımda oynamaktan ve burada olmaktan mutluyum."




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