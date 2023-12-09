Melikgazi Kayseri evinde farka koştu

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 103-78 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Melikgazi Kayseri evinde farka koştu
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09 Aralık 2023 18:02
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 103-78 yendi.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Kerem Yılmaz, Hakan Ok, Burak Pehlivan

Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 22, Ellenberg 15, Merve Arı 12, Ayşegül Günay Aladağ 14, Aslıhan Kaçar, Candan Eylül Dikmen 3, Petronyte 15, Goncagül Kavak 1, Damla Gezgin 8, Nazlı Bircan Gökdemir, Holmes 13

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Jackson 21, Sena Işık, Betül Kutlu 6, Öykü Taşkın, Elanur Demir 2, Şara Baş, Pardee 25, Brown 24

1. Periyot: 22-22

Devre: 55-31

3. Periyot: 86-48

 

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