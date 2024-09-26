Melikgazi Kayseri Basketbol'un hedefi galibiyet

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un başantrenörü Emre Özsarı, ligin ilk haftasında ağırlayacakları Danilo's Pizza'yı yenerek iyi başlangıç yapmak istediklerini söyledi.Özsarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın lige hazırlık imkanlarının üst seviyede olduğunu ve kendilerinin de bu avantajı en iyi şekilde kullandıklarını belirtti.dedi.Hazırlık döneminde iki turnuvaya katıldıklarını aktaran Özsarı, şöyle devam etti:Ligin uzun bir yarış olduğuna dikkati çeken Özsarı, iyi bir konsantrasyonla sezonu tamamlayacaklarını kaydetti.Lige iyi başlamanın önemini vurgulayan Özsarı, şunları kaydetti:Sezon sonunda hedefledikleri play-off'a ulaşacaklarına inandıklarını belirten Özsarı, şu ifadeleri kullandı:Kayseri'ye gelmekten dolayı mutlu olduğunu belirten yeni transfer Christelle Diallo ise yönetim ve teknik ekibin başarıya odaklandığını, bu hedef için kendisine düşen görevin de farkında olduğunu söyledi.Melikgazi Kayseri Basketbol'un ciddi bir potansiyeli bulunduğunun altını çizen Diallo,diye konuştu.