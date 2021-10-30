Mehmet Topal, Cüneyt Çakır'ın sözlerini açıkladı

Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Mehmet Topal, iptal edilen gol sonrası Cüneyt Çakır'ın sözlerini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mehmet Topal, Cüneyt Çakır'ın sözlerini açıkladı
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30 Ekim 2021 18:29
Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Mehmet Topal, 1-0 kaybettikleri Hatayspor maçı sonrası konuştu.

Topukla attığı golün ofsayt olarak iptal edilmesiyle ilgili gelen soruya Mehmet Topal, "Hocalarımız ofsayt pozisyonunu değerlendirecektir. Cüneyt Çakır Hoca, kalecinin görüş açısını kapatıyor dedi. Ne kadar konuşsak da bir şey değişmeyecek." dedi.

"BUNU TELAFİ EDECEĞİZ"

Mücadeleyi değerlendiren Mehmet Topal, "Oyuna tutuk başladık ama pozisyonlarımız da var. Kendi hatalarımızdan basit ve yakışmayacak bir gol yedik. Lig uzun maraton. Bunu telafi edecek gücümüz var. Berabere de bitebilirdi ama olmadı." ifadelerini kullandı.

"ÖNCE AVRUPA, SONRA TRABZON"

Tecrübeli oyuncu, "Şimdi Şampiyonlar Ligi ve arkasından Trabzonspor ile zorlu bir derbi var. Bunu unutacağız. Derbide iyi bir galibiyeti taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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