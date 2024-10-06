Maxim: "Beşiktaş inşallah şampiyon olur!"

Beşiktaş'ı 90+5'te yıkan golü atan Alexandru Maxim, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Maxim: 'Beşiktaş inşallah şampiyon olur!'
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06 Ekim 2024 21:26
Eski takımı Beşiktaş'a 90+5'te beraberlik golünü atan Gaziantepli Alexandru Maxim, 1-1 biten maç sonrası konuştu.

Rumen oyuncu, "Şu an ligdeki pozisyonumuz gereği 1 puan da moral olabilir. 1 puandan fazlasını hak ettik. Çok iyi oynadık. Pozisyonlar bulduk. Maalesef 1 puan aldık. 3 puanı hak etmiştik. Adım adım yukarı doğru çıkacağız ve takımımızı bulunduğu bu yerden çıkaracağız." dedi.

"BEŞİKTAŞ İNŞALLAH ŞAMPİYON OLUR"

Maxim, "Şunu söylemek istiyorum; Beşiktaş'a çok saygı duyuyorum, çok sevdiğim insanlar var. Ben Gaziantep için mücadele ediyorum, bu yüzden mutluyum. Beşiktaş'ı destekliyorum bu sene, inşallah Beşiktaş şampiyon olur." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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