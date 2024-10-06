Maxim: 'Beşiktaş inşallah şampiyon olur!'

Eski takımı Beşiktaş'a 90+5'te beraberlik golünü atan Gaziantepli Alexandru Maxim, 1-1 biten maç sonrası konuştu.
Rumen oyuncu, "Şu an ligdeki pozisyonumuz gereği 1 puan da moral olabilir. 1 puandan fazlasını hak ettik. Çok iyi oynadık. Pozisyonlar bulduk. Maalesef 1 puan aldık. 3 puanı hak etmiştik. Adım adım yukarı doğru çıkacağız ve takımımızı bulunduğu bu yerden çıkaracağız." dedi.
"BEŞİKTAŞ İNŞALLAH ŞAMPİYON OLUR"
Maxim, "Şunu söylemek istiyorum; Beşiktaş'a çok saygı duyuyorum, çok sevdiğim insanlar var. Ben Gaziantep için mücadele ediyorum, bu yüzden mutluyum. Beşiktaş'ı destekliyorum bu sene, inşallah Beşiktaş şampiyon olur." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Rumen oyuncu, "Şu an ligdeki pozisyonumuz gereği 1 puan da moral olabilir. 1 puandan fazlasını hak ettik. Çok iyi oynadık. Pozisyonlar bulduk. Maalesef 1 puan aldık. 3 puanı hak etmiştik. Adım adım yukarı doğru çıkacağız ve takımımızı bulunduğu bu yerden çıkaracağız." dedi.
"BEŞİKTAŞ İNŞALLAH ŞAMPİYON OLUR"
Maxim, "Şunu söylemek istiyorum; Beşiktaş'a çok saygı duyuyorum, çok sevdiğim insanlar var. Ben Gaziantep için mücadele ediyorum, bu yüzden mutluyum. Beşiktaş'ı destekliyorum bu sene, inşallah Beşiktaş şampiyon olur." sözleriyle konuşmasını noktaladı.