NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan beş karşılaşmayla devam etti.



MAVERICKS 109-95 HAWKS



Dallas Mavericks, American Airlines Center'da Atlanta Hawks'ı 109-95 mağlup etti.



Luka Doncic 25 sayı, 12 ribaund, 8 asist ve 2 top çalmayla bu sezonki 47. double-double'ını yaptı. Kyrie Irving 26 sayı ve 5 ribauntla maçın en skoreri oldu. PJ Washington ise 19 sayı, 8 ribaund ve 3 asistle oynadı.



Bogdan Bogdanovic 17 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle Hawks'a liderlik etti. Dejounte Murray 16 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle, Garrison Matthews 14 sayı ve 2 ribaundla oynadı.



76ERS 109-105 HEAT



Philadelphia 76ers, Kaseya Center'da Miami Heat'i 109-105 yendi.



76ers'ta Tyrese Maxey 37 sayı, 11 asist ve 9 ribaundla galibiyetin en skorer oyuncusu oldu. Joel Embiid sadece 33 dakika süre alırken maçı 29 sayı, 4 ribaund, 3 asist, 1 top çalma ve 1 blokla tamamladı. Kelly Oubre Jr. 18 sayı, 8 ribaund ve 2 top çalma kaydetti.



Heat'te Terry Rozier 22 sayı, 2 ribaund ve 2 asistle öne çıktı. Jimmy Butler 20 sayı, 5 asist ve 4 ribauntla oynarken, Bam Adebayo 14 sayı, 11 ribaund ve 3 asistle oynadı.



KNICKS 120-109 KINGS



New York Knicks, Madison Square Garden'da Sacramento Kings'i 120-109 mağlup etti.



Jalen Brunson, Knicks'te 35 sayı, 11 asist, 2 ribaunt ve 3 top çalmayla takımı galibiyeete taşıyan isimdi. Josh Hart 31 sayı, 9 ribaund, 8 asist ve 2 top çalmayla oynadı. Donte DiVincenzo 21 sayı ve 5 ribaund kaydetti.



De'Aaron Fox 29 sayı, 7 ribaund, 7 asist, 3 top çalma ve 1 blokla Kings'e liderlik etti. Keegan Murray 18 sayı, 2 ribaund ve 1 blokla oynadı. Domantas Sabonis 17 sayı, 11 ribaund, 7 asist ve 1 blokla maçı tamamladı.



WARRIORS 133-110 ROCKETS



Golden State Warriors, Toyota Center'da ev sahibi Houston Rockets'ı 133-110 devirdi.



Stephen Curry ve Klay Thompson 29'ar sayıyla Warriors'ın en skorer oyuncuları oldular. Trayce Jackson-Davis 20 sayı, 5 ribaund, 4 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynarken, Draymond Green 5 sayı, 8 ribaund, 5 asist, 1 top çalma ve 1 blokla maçı tamamladı.



Jabari Smith, Rockets'ta 24 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle mücadele etti. Cam Whitmore 17 sayı, 4 ribaund ve 1 blokla onu takip ederken, Jalen Green ise 13 sayı, 4 ribaund, 7 asist ve 1 top çalmayla oynadı.



CLIPPERS 102-100 NUGGETS



LA Clippers, Crypto.com Arena'da konuk ettiği Denver Nuggets'ı 102-100 mağlup etti.



Clippers'ta Paul George 28 sayı, 4 ribaund, 2 asist ve 3 top çalmayla takımın en skorer ismi oldu. James Harden 20 sayı, 6 ribaund ve 8 asistle oynarken, Russell Westbrook 12 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle maçı tamamladı.



Nuggets'ta Nikola Jokic 36 sayı, 17 ribaund ve 10 asistle triple-double yapsa da, çabaları galibiyete yeterli olmadı. Aaron Gordon 18 sayı, 6 ribaund, 7 asist ve 2 blokla oynarken, Kentaious Caldwell-Pope 16 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle oynadı.





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