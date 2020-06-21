Fenerbahçe ile olan sözleşmesini sürpriz bir şekilde fesheden Max Kruse ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Alman yıldızı, Galatasaray ile görüştüğü öne sürüldü.



"MAX KRUSE; GALATASARAY'LA GÖRÜŞÜYOR"



Max Kruse ile ilgili Beyaz TV'deki "Beyaz Futbol" adlı programda açıklama yapan Sinan Engin, "Max Kruse, Galatasaray ile görüşüyor. Eğer çıkıp biri yalanlarsa, şahidimi çıkartırım, konuştururum. Bu Max Kruse'a yakın bir isimden bu bilgi geldi, detaya giremem. Yakınında çalışan bir kız." dedi.



"ALİ KOÇ, ACUN ILICALI..."



Sinan engin ayrıca "Durup dururken neden sözleşmesini feshetti? Fenerbahçe'den aldığı parayı Avrupa'da, Almanya'da alamaz! Ancak belki Arap ülkelerine giderse... Başkanı Ali Koç, yakın arkadaşı Acun Ilıcalı, Max Kruse'nin bu fesih işi normal değil. Türkiye'de böyle bir olay ilk kez oldu." diye konuştu.



