Max Kruse, Çekya'da poker turnuvası kazandı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'ta kadro dışı durumda Max Kruse, Çekya'da bir poker turnuvasını kazandı.



Aynı zamanda profesyonel bir poker oyuncusu olan Alman futbolcu, Çekya'nın Rozvadov kentinde 413 oyuncunun katıldığı poker turnuvasında 1.650 euro yatırıp 134 bin euro kazandı.



Max Kruse, poker turnuvasını kazanmasının ardından yaptığı açıklamada ise harika hissettiğini söyledi.



34 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'de forma giymişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ