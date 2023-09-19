Mauro Icardi Galatasaray tarihine adını yazdırdı!

Geçen sezon Cimbom'un 23. şampiyonluğa ulaşmasında başroldeki isimlerden biri olan Mauro Icardi, bu sezona da harika bir başlangıç yaptı.
Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Icardi, Galatasaray tarihinin en yüksek gol ortalamasına sahip oyuncusu olmayı başardı.
31 KEZ AĞLARI HAVALANDIRDI
Geçen sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda oynadığı 26 maçta 23 gol atıp 8 de asist üreten Tangocu, bu sezon ise 8 maçta 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.
30 yaşındaki yıldız, toplamda görev aldığı 34 maçta 31 gol attı ve 0.91 ortalamaya ulaştı.
9 da asiste erişen Icardi, Cimbom'un tarihinde iz bırakan isimlerden biri olan ve 0.90 ortalaması bulunan Tanju Çolak'ı da geride bırakmış oldu.
SON GOLÜ GÜNDEM OLDU
Galatasaray'ın Süper Lig'de son oynadığı ve 4-2 kazandığı Samsunspor maçında Hakim Ziyech'in şutuna kafa atan Mauro Icardi'nin golü hem sosyal medya hem de Avrupa basınında ses getirdi.
İngiliz basını, "4. gol Ziyech'e asist, Icardi'ye gol olarak yazıldı. Bu gol, birçok kişi tarafından Puskas ödülüne layık gösterildi" ifadelerine yer verdi. PSG'den bonservisi 10 milyon Euro karşılığında alınan Mauro Icardi, Cimbom'da yıllık 6 milyon Euro gelir elde ediyor.
BEŞİKTAŞ 4 ICARDI 5
Bu sezon şu ana kadar 5 gol atan Mauro Icardi, Süper Lig'de 7 takımdan daha fazla gol attı. Bu takımların içinde 4'er gol atan Beşiktaş, Pendik ve Samsun dışında Karagümrük (3), Başakşehir (2) İstanbulspor (2) ve Gaziantep FK (2) bulunuyor.
Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Icardi, Galatasaray tarihinin en yüksek gol ortalamasına sahip oyuncusu olmayı başardı.
31 KEZ AĞLARI HAVALANDIRDI
Geçen sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda oynadığı 26 maçta 23 gol atıp 8 de asist üreten Tangocu, bu sezon ise 8 maçta 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.
30 yaşındaki yıldız, toplamda görev aldığı 34 maçta 31 gol attı ve 0.91 ortalamaya ulaştı.
9 da asiste erişen Icardi, Cimbom'un tarihinde iz bırakan isimlerden biri olan ve 0.90 ortalaması bulunan Tanju Çolak'ı da geride bırakmış oldu.
SON GOLÜ GÜNDEM OLDU
Galatasaray'ın Süper Lig'de son oynadığı ve 4-2 kazandığı Samsunspor maçında Hakim Ziyech'in şutuna kafa atan Mauro Icardi'nin golü hem sosyal medya hem de Avrupa basınında ses getirdi.
İngiliz basını, "4. gol Ziyech'e asist, Icardi'ye gol olarak yazıldı. Bu gol, birçok kişi tarafından Puskas ödülüne layık gösterildi" ifadelerine yer verdi. PSG'den bonservisi 10 milyon Euro karşılığında alınan Mauro Icardi, Cimbom'da yıllık 6 milyon Euro gelir elde ediyor.
BEŞİKTAŞ 4 ICARDI 5
Bu sezon şu ana kadar 5 gol atan Mauro Icardi, Süper Lig'de 7 takımdan daha fazla gol attı. Bu takımların içinde 4'er gol atan Beşiktaş, Pendik ve Samsun dışında Karagümrük (3), Başakşehir (2) İstanbulspor (2) ve Gaziantep FK (2) bulunuyor.