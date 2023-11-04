Mauro Icardi'den Fenerbahçeli taraftarlara gönderme

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a kaybettiği maçın ardından paylaşım yaptı.
Maçtan önce formasını yakan Fenerbahçeli taraftarların videsounu paylaşan Icardi, "Küçükken bana ateşle oynarsan yanabilirsin diye öğrettiler." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Mauro Icardi bir sonraki paylaşımında Galatasaray formasını paylaştı.
Maçtan önce formasını yakan Fenerbahçeli taraftarların videsounu paylaşan Icardi, "Küçükken bana ateşle oynarsan yanabilirsin diye öğrettiler." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Mauro Icardi bir sonraki paylaşımında Galatasaray formasını paylaştı.