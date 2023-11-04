Mauro Icardi'den Fenerbahçeli taraftarlara gönderme

Galatasaraylı Mauro Icardi, Fenerbahçeli taraftarlara gönderme yaptı. İşte o paylaşım!

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi'den Fenerbahçeli taraftarlara gönderme
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04 Kasım 2023 22:10
Son güncelleme 04 Kasım 2023 22:13
Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a kaybettiği maçın ardından paylaşım yaptı.

Maçtan önce formasını yakan Fenerbahçeli taraftarların videsounu paylaşan Icardi, "Küçükken bana ateşle oynarsan yanabilirsin diye öğrettiler." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Mauro Icardi bir sonraki paylaşımında Galatasaray formasını paylaştı.










 
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