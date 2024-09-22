Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye özel tişört!

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe maçı için özel tişörtler giydi.
Maç için Kadıköy'e girişte üzerindeki tişörtte iki sene önce Kadıköy'de attığı gol sonrası yaptığı sevinç yer aldı.
Kadıköy galibiyeti sonrası stadyumdan ayrılırken ise Icardi ile özdeşleşen uyuma sevincinin yer aldığı görüldü.
İŞTE O KARELER
Maç için Kadıköy'e girişte üzerindeki tişörtte iki sene önce Kadıköy'de attığı gol sonrası yaptığı sevinç yer aldı.
Kadıköy galibiyeti sonrası stadyumdan ayrılırken ise Icardi ile özdeşleşen uyuma sevincinin yer aldığı görüldü.
İŞTE O KARELER