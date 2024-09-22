Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye özel tişört!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe maçı için özel hazırladığı tişörtleri derbi öncesi ve sonrası giydi.

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Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye özel tişört!
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22 Eylül 2024 00:23
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe maçı için özel tişörtler giydi.

Maç için Kadıköy'e girişte üzerindeki tişörtte iki sene önce Kadıköy'de attığı gol sonrası yaptığı sevinç yer aldı.

Kadıköy galibiyeti sonrası stadyumdan ayrılırken ise Icardi ile özdeşleşen uyuma sevincinin yer aldığı görüldü.

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