Mauro Icardi, Alanyaspor maçını iple çekiyor!

Milli arada iyileşme sürecini tamamlayan Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, iğnesiz bir şekilde sahaya çıkmak için cumartesi günü Alanyaspor ile Rams Park'ta oynanacak maçı iple çekiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi, Alanyaspor maçını iple çekiyor!
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23 Kasım 2023 10:48
Son güncelleme 23 Kasım 2023 10:49
Galatasaray'ın Arjantinli starı Mauro Icardi, sahaya iğnesiz çıkmak için artık geri sayımda. Milli arada tamamen sakatlığını üzerinden atan tecrübeli santrfor, cumartesi günü Rams Park'ta Alanyaspor ile oynanacak mücadeleyi iple çekiyor.

Sakat olduğu dönemde iğneyle sahaya çıkan ve performansında büyük düşüş yaşayan, skora katkı yapmaktan da uzak olan Icardi, Alanya karşısında patlama yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş derbisinin ardından sadece Bayern Münih'e penaltıdan gol atan Güney Amerikalı yıldız, boş geçtiği maçları önümüzdeki periyotta telafi etmeye çalışacak. 



 
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