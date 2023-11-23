Galatasaray'ın Arjantinli starı Mauro Icardi, sahaya iğnesiz çıkmak için artık geri sayımda. Milli arada tamamen sakatlığını üzerinden atan tecrübeli santrfor, cumartesi günü Rams Park'ta Alanyaspor ile oynanacak mücadeleyi iple çekiyor.
Sakat olduğu dönemde iğneyle sahaya çıkan ve performansında büyük düşüş yaşayan, skora katkı yapmaktan da uzak olan Icardi, Alanya karşısında patlama yapmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş derbisinin ardından sadece Bayern Münih'e penaltıdan gol atan Güney Amerikalı yıldız, boş geçtiği maçları önümüzdeki periyotta telafi etmeye çalışacak.
Sakat olduğu dönemde iğneyle sahaya çıkan ve performansında büyük düşüş yaşayan, skora katkı yapmaktan da uzak olan Icardi, Alanya karşısında patlama yapmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş derbisinin ardından sadece Bayern Münih'e penaltıdan gol atan Güney Amerikalı yıldız, boş geçtiği maçları önümüzdeki periyotta telafi etmeye çalışacak.