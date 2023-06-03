Mateta'dan Galatasaray'a veto!

Galatasaray'ın, Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta ile ilgilendiği ancak oyuncunun Bundesliga'ya geri dönmek istediği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mateta'dan Galatasaray'a veto!
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03 Haziran 2023 16:12
Galatasaray için Almanya'dan yeni bir transfer iddiası geldi.

Bild'de yer alan haberde, Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta'nın takımda mutlu olmadığı belirtildi.

ALMANYA'YA GERİ DÖNMEK İSTİYOR

25 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray ve Everton gibi ekiplerin ilgilendiği aktarıldı. Ancak Mateta'nın bu takımlara sıcak bakmadığı ve daha önce Mainz formasıyla sahne aldığı Bundesliga'ya geri dönmek istediği öne sürüldü.

Crystal Palace'ta geçtiğimiz sezon 32 maçta süre alan Mateta, bu karşılaşmaların yalnızca 8 tanesine ilk 11'de başladı. 25 yaşındaki oyuncu yalnızca 2 kez gol sevinci yaşadı.

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