Marsilya 4-0'lık skorla Şampiyonlar Ligi'nde

Fransa Ligi'nin 38. ve son haftasında Marsilya, sahasında Strasbourg'u konuk etti.



Velodrome Stadı'nda oynanan maçı Marsilya 4-0 kazandı ve şampiyon PSG'nin ardından sezonu 2. sırada tamamlamadı.



Karşılaşmada Marsilya ilk yarıyı 32'de Gerson'un golüyle 1-0 önde tamamlarken 73'te Milli oyuncumuz Cengiz Ünder farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 89'da yeniden GErson ve 90+3'te Bakambu'nun golleriyle maç 4-0 tamamlandı.



Maçın ardından Marsilya 71 puana yükseldi ve sezonu ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi vizesi almayı başardı. Strasbourg ise 63 puanla ligi 6. sırada bitirdi.





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