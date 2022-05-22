Marsilya 4-0'lık skorla Şampiyonlar Ligi'nde

Ligue 1'in 38. ve son haftasında Marsilya, sahasında Strasbourg'u 4-0 mağlup etti ve sezonu 2. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi vizesi aldı.

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Marsilya 4-0'lık skorla Şampiyonlar Ligi'nde
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22 Mayıs 2022 00:15
Fransa Ligi'nin 38. ve son haftasında Marsilya, sahasında Strasbourg'u konuk etti.

Velodrome Stadı'nda oynanan maçı Marsilya 4-0 kazandı ve şampiyon PSG'nin ardından sezonu 2. sırada tamamlamadı.

Karşılaşmada Marsilya ilk yarıyı 32'de Gerson'un golüyle 1-0 önde tamamlarken 73'te Milli oyuncumuz Cengiz Ünder farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 89'da yeniden GErson ve 90+3'te Bakambu'nun golleriyle maç 4-0 tamamlandı.

Maçın ardından Marsilya 71 puana yükseldi ve sezonu ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi vizesi almayı başardı. Strasbourg ise 63 puanla ligi 6. sırada bitirdi.

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