Marko Guduric: 'Şans bu kez bizim yanımızda'

Fenerbahçe Beko'nun evinde tarihi bir geri dönüşle kazandığı maçta takımın en skoreri ve son atakta top çalan Marko Guduric maç sonunda açıklamalarda bulundu.



İşte Marko Guduric'in açıklamaları:



"Real Madrid'in rakibimiz olduğunun farkındayız. Çok önemli bir galibiyet. Üst üste 4 maç kaybetmiştik. Bu maç kritikti. Bazı detayları, özellikle savunmada uygulayamadık. 14-15 sayıdan geri döndük. Karakter ortaya koyduk. Takım ruhunu gösterdik. Vazgeçmedik. Tüm övgüyü koç ekibine, takım arkadaşlarıma iletmek istiyorum. Biz bu yakın maçlara kaybediyoruz aslında ama mutluyuz kazandığımız için. Şans bu kez bizim yanımızda."





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