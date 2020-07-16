Mariano eşyalarını topladı, gidiyor

Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano, ligdeki son maçın ardından İstanbul'dan ayrılacak.



34 yaşındaki futbolcunun tüm eşyalarını topladığı ve arkadaşlarına veda ettikten sonra kariyerini ülkesinde sürdürmek üzere Brezilya'ya döneceği öğrenildi.



Mariano, bu sezon Galatasaray forması ile 37 resmi maça çıktı. Brezilyalı sağ bek, bu maçlarda takımına 5 asistlik katkı sağladı.



