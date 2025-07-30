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Marcus Morris'e 250 bin dolarlık dolandırıcılık suçlaması!

NBA'in tecrübeli forvetlerinden Marcus Morris, Las Vegas'taki iki büyük kumarhaneyi toplamda 250 bin dolardan fazla dolandırmakla suçlanıyor.

calendar 30 Temmuz 2025 15:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Marcus Morris'e 250 bin dolarlık dolandırıcılık suçlaması!
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NBA'in tecrübeli forvetlerinden Marcus Morris, Las Vegas'taki iki büyük kumarhaneyi toplamda 250 bin dolardan fazla dolandırmakla suçlanıyor.

TMZ Sports'un ulaştığı mahkeme belgelerine göre, Morris Mayıs ve Haziran 2024 döneminde MGM Grand ve Wynn Las Vegas kumarhanelerine karşı sahte çeklerle dolandırıcılık gerçekleştirdi.

Habere göre Morris, Mayıs ayında MGM Grand Hotel & Casino'dan geçersiz çeklerle 115 bin dolar aldı ve ödemeyi gerçekleştirmedi. Ardından Haziran ayında benzer bir yöntemle Wynn Las Vegas'tan 150 bin dolar daha temin etti. İddialara göre Morris, çeklerin karşılıksız olduğunu bilerek bu işlemleri gerçekleştirdi.


Pazar günü birden fazla yakalama emri nedeniyle gözaltına alınan Morris'in halen gözaltında olduğu ve Nevada eyaletine iadesinin beklendiği bildirildi. TMZ, yargıcın kefalet talebini reddettiğini ve yalnızca Nevada yetkililerine teslim edilmesi durumunda serbest bırakılabileceğini aktardı.

Skandal, 34 yaşındaki oyuncunun kamuoyunda ciddi itibar kaybına uğramasına neden oldu. Morris, 13 yıllık NBA kariyerinde 12.0 sayı, 4.4 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları yakaladı. Son olarak Cleveland Cavaliers forması giyen oyuncu, bir sezondan uzun süredir parkelerden uzak.

 

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