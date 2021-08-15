Marco Reus teknik direktöre gitti, taktiği değiştirdi

Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, Marco Reus'un isteği üzerine maç içinde taktik değiştirdiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Marco Reus teknik direktöre gitti, taktiği değiştirdi
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15 Ağustos 2021 17:34
Marco Reus
Marco Reus
B. Dortmund
Futbolda teknik direktör etkisi yıllardır bazıları tarafından tartışılırken, Dortmund'un yeni teknik direktörü Marco Rose ligin ilk haftasında aldığı sürpriz kararı açıkladı.

Alman teknik adam, Eintracht Frankfurt'u 5-2 yendikleri maçta kaptan Marco Reus'un talebi üzerine taktiksel değişime gittiğini belirtti.

Maç içinde değişiklik yaptığını ifade eden genç hoca, "Reus maçın ortasında yanıma geldi ve '4-2-3-1 oynayalım, Frankfurt farklı oynuyor' dedi, kabul ettim. Bir takımın kaptanı sahada ne olduğunu hissedebilir, bu hoşuma gitti." ifadelerini kullandı.

Dortmund'un 5-2 kazandığı maçta Marco Reus da 1 gol ve 3 asistle oynadı.


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