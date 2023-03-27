Marcao, sakatlıktan kurtulamıyor!

Sevilla'nın, sezon başında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Marcao İspanya'da beklentilerin bir hayli uzağında kaldı.



Bu sezon sakatlıkları nedeniyle Sevilla'da düzenli olarak forma şansı bulamayan Brezilyalı savunma oyuncusundan bir kötü haber daha geldi.



SADECE 7 MAÇTA OYNADI



Marca'nın haberine göre, kas yırtığı bulunan Marcao'nun 5-6 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.



Sevilla'nın, bonuslarla birlikte bonservisine 15 milyon euro ödediği 26 yaşındaki futbolcu, Endülüs ekibinde sadece 7 maçta sahaya çıktı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ