Marcao, sakatlıktan kurtulamıyor!

Sevilla'nın sezon başında kadrosuna kattığı Marcao, sakatlıktan kurtulamıyor. Brezilyalı savunma oyuncusunun kas yırtığı nedeniyle 5-6 sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Marcao, sakatlıktan kurtulamıyor!
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27 Mart 2023 20:14
Sevilla'nın, sezon başında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Marcao İspanya'da beklentilerin bir hayli uzağında kaldı.

Bu sezon sakatlıkları nedeniyle Sevilla'da düzenli olarak forma şansı bulamayan Brezilyalı savunma oyuncusundan bir kötü haber daha geldi.

SADECE 7 MAÇTA OYNADI

Marca'nın haberine göre, kas yırtığı bulunan Marcao'nun 5-6 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Sevilla'nın, bonuslarla birlikte bonservisine 15 milyon euro ödediği 26 yaşındaki futbolcu, Endülüs ekibinde sadece 7 maçta sahaya çıktı.

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