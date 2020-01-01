Marbury'den, analistlere tepki!: "Bakir adam bana orgazmı anlatmasın!"

Eski NBA yıldızı Stephon Marbury, hiç basketbol oynamamış olan analistlere detaylı bir tepki gösterdi.



Marbury, NBA seviyesinde hiç oynamamış birinin, oyunun küçük ayrıntılarını açıklamak isterken ciddiye alamayacağını söyledi.



Eski New York Knicks yıldızı, özellikle ESPN'den Stephen A. Smith'in, kendisi üzerine yaptığı konuşmalarla ilgili uzun bir cevap verdi.



Smith bir keresinde Marbury hakkında söylenerek, 43 yaşındaki eski oyuncunun kişiliğinden hoşlanmadığını açıklamıştı:



"Adamı (Marbury) severim, ama inatçı olması hoşuma gitmiyor. Her zaman haklı olduğunu düşünmesi ve kimseyi dinlememesi gerçeğinden hoşlanmıyorum."



Bununla ilgili olarak Marbury, Brandon "Scoop B" Robinson ile yaptığı röportajda, ESPN analistine ve genel olarak NBA geçmişi olmayan yorumculara uzun bir yanıt verdi:



"Onu (Stephen A.) bir kez görmüştüm ve beni gördüğünde hayalet görmüşe dönmüştü.



Bence Stephen A. Smith, televizyon için yapması gerekeni yapıyor. Bu kadar. Aslında ne olup bittiğini açıklamanın en iyi yolu bu. Stephen A. Smith, hiçbir zaman profesyonel sporla uğraşmamış birisi ve bence o ve Shannon Sharpe gibi, basketbol hakkında konuşan bir futbol oyuncusunun sahada gerçekte neler olup bittiği üzerine konuşmalarının, insanların kulaklarına yapılan bir haksızlık olduğunu düşünüyorum."



"WEBBER VE BARKLEY GİBİ ADAMLAR, OLUR"



Daha sonra Starbury, Smith veya NBA'de oynamayan herhangi bir kişi yerine, insanların hangi kişilerin fikirleri dinlemesi gerektiğini söyledi:



"Chris Webber ve Kenny Smith gibi, hatta Charles Barkley gibi adamları dinlediğinizde, anlattıklarına dair bir gözlem oluşturabilirsiniz. Bilgi arayışındayken, oynanan bu oyunla ilgili bir anlayışa sahip olmak adına bu adamları dinlediğinizde, onların söylediklerine kulak verebilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü oyunu belli bir bakış açısıyla temsil ettiklerini biliyorsunuz. Sahada olan bitenleri, maç devam ederken, gerçek zamanlı olarak anlayabiliyorlar."



Stephon daha sonra Stephen A.'in üniversitede oynamış olmasını önemsemediğini, ulaşamadığı farklı bir seviyeden bahsettiğini belirtti. Tüm bunların neden yanlış olduğunu açıklamak için ise beklenmeyen bir metafor kullandı:



"Bunu bilmeme gerek yok, çünkü bunu söylemeye başladığınızda, kafamı karıştırmaya başlıyorsunuz.



Bana, belli bir seviyeye ulaşmamanıza rağmen, o seviyede bir şeyler yaptığınızı ve onun hakkında konuştuğunuzu düşündürüyorsunuz. NBA farklı bir alandır. 10'dan sonra, 11 gelir ve olay budur. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ve ondan sonra 11'e gelirsiniz. Farklı alanlara girmeye başladığınızda; işte o zaman hissettikleriniz ve düşündükleriniz hakkında konuşmaya başlayabilirsiniz."



"OYUNCU EDASIYLA KONUŞAMAZSINIZ"



Marbury, açıklamasını şu şekilde sonlandırdı:



"Ama oyun hakkında konuşmaya ve insanların anlaması için bunu analiz etmeye başladığınızda, bu hiç hoşuma gitmiyor. Çünkü bana göre eğer bu seviyede oynamadıysanız, oyun hakkında konuşamazsınız. Bunun hakkında görüşleriniz olabilir ve bu görüşler hakkında konuşabilirsiniz. Ama bunun hakkında bir oyuncuymuş edasıyla konuşmaya başladığınızda ve hiç oynamamış olduğunuzda, durumu asla anlamayacaksınız.



Daha önce hiç seks yapmadıysanız ve bakirseniz, bana orgazm olmanın nasıl bir şey olduğunu anlatamazsınız! Dürüstçe konuşalım. Bence bu şekilde açıklamak, sade ve basit hale getiriyor. Daha önce hiç orgazm olmadıysanız, nasıl hissettirdiğini kimseye anlatamazsınız. Net."



