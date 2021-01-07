Marafona: 'Oyunu domine eden taraf bizdik'

Alanyaspor'da kaleci Marafona, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldukları maçın sonrasında konuştu.



Marafona açıklamasında; "Aslında sahada iyi işler yaptık, iyi olan taraf bizdik. Oyunu domine ettik ama golleri bulamadık. Fırsatları değerlendirsek belki farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Maçın son bölümünde ileri çıktım, top bana geldi, öyle de bir röveşata pozisyonu oldu." dedi.



