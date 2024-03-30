MANU, Real Madrid'den daha çok istiyor!

Manchester United ve Real Madrid'in transfer listesinde yer alan RB Leipzig'in İspanyol yıldızı Dani Olmo'nun serbest kalma bedeli ortaya çıktı.



Daily Mail'de yer alan habere göre; RB Leipzig, 25 yaşındaki oyuncuyu isteyen kulüplere 60 milyon euro'luk serbest kalma maddesini işaret etti. Her iki kulüp de rakamı düşürmek için pazarlıklarını sürdürürken Manchester United'ın ısrarı ve ilgisiyle bir adım önde olduğu kaydedildi.



Yaz aylarında hücum hattını büyük ölçüde değiştirmeyi planlayan Manchester United'ın Olmo'yu listesinin en üst sırasına yazdığı ve bu transferi mutlaka bitirmeyi hedeflediği kaydedildi.



SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR



25 yaşındaki oyuncu ile başta Barcelona olmak üzere birçok takım ilgileniyor. Dani Olmo'nun Alman ekibindeki sözleşmesi 2027 yılının yazında bitecek.



BEDAVA AYRILDI, 29 MİLYON EURO KAZANDIRDI



Barcelona altyapısında yetişen Olmo, 2014 yılında Barça U18'den Dinamo Zagreb II'ye bedelsiz transfer oldu. Orada gösterdiği performansla kısa sürede A Takıma çıkan İspanyol yıldız, 2020 yılında 29 milyon euro bonservisle Leipzig'in yolunu tuttu.



19 MAÇTA 11 GOLE ETKİ



Bu sezon Leipzig ile 19 maça çıkan 25 yaşındaki on numara 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.



