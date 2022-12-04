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Manisa ve Keçiörengücü puanları paylaştı

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Manisa FK sahasında Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Manisa ve Keçiörengücü puanları paylaştı
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04 Aralık 2022 15:47
Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Manisa FK, Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Keçiörengücü'nden Muharrem Cinan 90+3. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Manisa FK puanını 24'e, Ankara Keçiörengücü ise 26'ya yükseltti.

Gelecek hafta Manisa FK, Göztepe'ye konuk olacak. Keçiörengücü ise Adanaspor'u ağırlayacak.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Gökmen Baltacı, Özcan Sultanoğlu

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Ba, Ayberk Karapo, Çağrı Giritlioğlu, Gakpa (Dk. 46 Kadir Kaan Yurdakul), Selim Ilgaz (Dk. 61 Mehmet Uysal), Burak Altıparmak, Prib (Dk. 77 Grezda), Diallo (Dk. 84 Arda Çolak), Batuhan Kör

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erhan Kartal, Erkam Reşmen, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Rashad Muharrem (Dk. 61 Eze), Bardhi (Dk. 73 Abdullah Aydın), Bekir Karadeniz (Dk. 88 Balaj), Olawoyin, Melih İnan

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 43 Ayber Karapo, Dk. 75 Burak Altıparmak, Dk 73 Adem Büyük (yedek kulübesinde) (Manisa FK), Dk. 45 Bardhi (Ankara Keçiörengücü)

 

 

 

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