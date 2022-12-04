Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Manisa FK, Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Keçiörengücü'nden Muharrem Cinan 90+3. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Manisa FK puanını 24'e, Ankara Keçiörengücü ise 26'ya yükseltti.
Gelecek hafta Manisa FK, Göztepe'ye konuk olacak. Keçiörengücü ise Adanaspor'u ağırlayacak.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Gökmen Baltacı, Özcan Sultanoğlu
Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Ba, Ayberk Karapo, Çağrı Giritlioğlu, Gakpa (Dk. 46 Kadir Kaan Yurdakul), Selim Ilgaz (Dk. 61 Mehmet Uysal), Burak Altıparmak, Prib (Dk. 77 Grezda), Diallo (Dk. 84 Arda Çolak), Batuhan Kör
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erhan Kartal, Erkam Reşmen, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Rashad Muharrem (Dk. 61 Eze), Bardhi (Dk. 73 Abdullah Aydın), Bekir Karadeniz (Dk. 88 Balaj), Olawoyin, Melih İnan
Kırmızı kart: Dk. 90+3 Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 43 Ayber Karapo, Dk. 75 Burak Altıparmak, Dk 73 Adem Büyük (yedek kulübesinde) (Manisa FK), Dk. 45 Bardhi (Ankara Keçiörengücü)
Keçiörengücü'nden Muharrem Cinan 90+3. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Manisa FK puanını 24'e, Ankara Keçiörengücü ise 26'ya yükseltti.
Gelecek hafta Manisa FK, Göztepe'ye konuk olacak. Keçiörengücü ise Adanaspor'u ağırlayacak.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Gökmen Baltacı, Özcan Sultanoğlu
Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Ba, Ayberk Karapo, Çağrı Giritlioğlu, Gakpa (Dk. 46 Kadir Kaan Yurdakul), Selim Ilgaz (Dk. 61 Mehmet Uysal), Burak Altıparmak, Prib (Dk. 77 Grezda), Diallo (Dk. 84 Arda Çolak), Batuhan Kör
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erhan Kartal, Erkam Reşmen, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Rashad Muharrem (Dk. 61 Eze), Bardhi (Dk. 73 Abdullah Aydın), Bekir Karadeniz (Dk. 88 Balaj), Olawoyin, Melih İnan
Kırmızı kart: Dk. 90+3 Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 43 Ayber Karapo, Dk. 75 Burak Altıparmak, Dk 73 Adem Büyük (yedek kulübesinde) (Manisa FK), Dk. 45 Bardhi (Ankara Keçiörengücü)
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