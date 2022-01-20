Manisa FK, Sırp forvet Ognjen Ozegovic'i transfer etti

Manisa FK, son olarak Adanaspor forması giyen Ognjen Ozegovic'i transfer ettiğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Manisa FK, Sırp forvet Ognjen Ozegovic'i transfer etti
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20 Ocak 2022 19:42
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, en son Adanaspor'da forma giyen Ognjen Ozegovic'i kadrosuna kattı.

Manisa Futbol Kulübünden yapılan açıklamada Ozegovic ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı, Sırp oyuncu için kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Başkan Vekili Engin Anlı ve yönetim kurulu üyesi Erdem Özkan'ın yer aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ozegovic, Manisa FK'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Buraya gelmeden önce kulüple ilgili iyi bilgiler aldım. Manisa Futbol Kulübünün hedefleri olduğunu biliyorum. Gollerimle takımıma en iyi şekilde katkı sağlayıp hedefimize ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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