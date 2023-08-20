Manisa'da puanlar paylaşıldı!

Trendyol 1. Lig 2. hafta maçında Manisa FK, sahasında Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Manisa'da puanlar paylaşıldı!
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20 Ağustos 2023 19:03
Trendyol 1. Lig 2. hafta maçında Manisa FK, sahasında Keçiörengücü ile karşılaştı.

Nümin Özkasap Spor Tesisleri'nde oynanan maç 0-0 eşitlike sona erdi.

Keçiörengücü, bu sonuçla ligde henüz galibiyetle tanışamadı. Manisa FK ise ilk puanını kaybetti.

Manisa FK, 4 puana yükselirken, Keçiörengücü ilk puanını aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Manisa, Erzurumspor'a konuk olacak. Keçiörengücü ise Adanaspor'u ağırlayacak.

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