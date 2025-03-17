Manchester United'dan Nico Williams atağı!

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, bu yaz Athletic Bilbao'dan ayrılması beklenen kanat oyuncusu Nico Williams için girişimde bulunmaya hazırlanıyor.



Arsenal, Liverpool ve Bayern Münih'in yakından takip ettiği 22 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösteriliyor.



PERFORMANSI



LaLiga ekibiyle 2027'ye kadar kontratı bulunan oyuncu, bu sezon çıktığı 37 maçta 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.



Nico Williams, Euro 2024'te kupayı müzesine götüren İspanya Milli Takımı'nın da bir parçasıydı.



