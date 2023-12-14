Manchester United'da teknik direktörlük için 8 aday

Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Şampiyonlar Ligi grubunda da sonuncu olan ve Avrupa kupalarına veda eden Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag döneminin sonuna geliniyor.



8 İSİM LİSTEDE



İngiliz basınından inews'in haberine göre; Manchester United yönetimi; Zinedine Zidane, Roberto De Zerbi, Julian Nagelsmann, Sergio Conceiçao, Graham Potter, Ruben Amorim, Hansi Flick ve Antonio Conte gibi isimleri listesine aldı.



ZIDANE'I İSTİYORLAR



Özellikle Zinedine Zidane ismini Casemiro ve Raphael Varane gibi isimlerin çok istediği belirtilirken, Fransız teknik adamın dil sorunu yaşayacağı bir ülkede çalışmayı düşünmediği yazıldı.



Şampiyonlar Ligi'nden elenen Manchester United, Premier Lig'de ise 27 puanla 6. sırada yer alıyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU