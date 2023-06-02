Manchester United'da 12 isimle yollar ayrılıyor

Premier Lig'i üçüncü sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi vizesi alan Manchester United'da 12 futbolcunun ayrılması bekleniyor.



Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle yola çıkacak olan Manchester United'ın flaş transferler yapması beklenirken kadrosundan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Menajer Erik ten Hag'ın yeni sezon öncesi 12 isimle yolların ayrılması istediği belirtildi.



Aralarında sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerin yanı sıra kontratı devam eden 12 isimle yolların ayrılması bekleniyor. Aralarında uzun süredir eleştirilerin odağında bulunan Maguire ve Martial'in yanı sıra Fred, Alex Telles, Wan-Bissaka, McTominay, Dean Anderson, Phil Jones, Bailly, Tuenzebe, Brandon Williams ve Ethan Galbraith'ın olduğu İngiliz basını tarafından dile getiriliyor.



