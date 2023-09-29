Manchester United'a Martinez'den kötü haber!

Manchester United, Arjantinli savunma oyuncusu Lisandro Martinez'in sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester United'a Martinez'den kötü haber!
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29 Eylül 2023 14:59
Son güncelleme 29 Eylül 2023 15:53
Manchester United, savunma oyuncusu Lisandro Martinez için resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Arjantinli savunma oyuncusunun nisan ayında yaşadığı sakatlığa bağlı olarak uzun süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Martinez, nisan ayındaki sakatlığı sonrası Manchester United'da yeni sezonda 6 maçta forma şansı bulmuştu. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon son olarak 16 Eylül'deki Brighton maçında oynamıştı.

MARTINEZ'IN SAKATLIĞI

Arjantinli futbolcu, 14 Nisan'da ayak tarak kemiğinden sıkıntı yaşamasının ardından sahalardan uzak kalmıştı.

REGUILON DA YOK!

Öte yandan Manchester United, Sergio Reguilon'un da hafif sakatlığı nedeniyle cumartesi günkü Crystal Palace maçında forma giyemeyeceğini duyurdu.

Manchester United, ligde cumartesi günü Crystal Palece ile karşı karşıya gelecek ardından salı günü Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek.

Manchester United'da sakatlar:

Tyrell Malacia
Amad Diallo
Luke Shaw
Aaron Wan-Bissaka
Lisandro Martinez
Sergio Reguilon
Jadon Sancho (Kadro dışı)

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