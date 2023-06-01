Manchester United'a, Chelsea'den transfer!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Chelsea ile sözleşmesinin son yılına giren orta saha oyuncusu Mason Mount için devreye girdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Manchester United'a, Chelsea'den transfer!
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01 Haziran 2023 16:26
Son güncelleme 01 Haziran 2023 17:28
İngiltere Premier Lig'i 3.sırada tamamlayan Manchester United, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Kırmızılar, Chelsea'de son dönemlerde formasını kaybeden Mason Mount ile anlaşma noktasına geldi.

Adı Liverpool ve Arsenal ile de geçen İngiliz orta saha oyuncusunu Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag'ın kadroda görmeyi istediği belirtildi.

İngiliz basınına göre, Chelsea'den ayrılmayı kafasına koyan 24 yaşındaki futbolcunun Manchester United'ın yaptığı teklife olumlu cevap verdiği belirtilirken, tarafların anlaştığı ve FA Cup Finali sonrası ön anlaşma imzalanacağı ifade edildi.

Mason Mount altyapısından yetiştiği Chelsea ile toplamda 195 maça çıkarken 33 gol 37 asist kaydetti.

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