Manchester United'a, Chelsea'den transfer!

İngiltere Premier Lig'i 3.sırada tamamlayan Manchester United, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Kırmızılar, Chelsea'de son dönemlerde formasını kaybeden Mason Mount ile anlaşma noktasına geldi.



Adı Liverpool ve Arsenal ile de geçen İngiliz orta saha oyuncusunu Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag'ın kadroda görmeyi istediği belirtildi.



İngiliz basınına göre, Chelsea'den ayrılmayı kafasına koyan 24 yaşındaki futbolcunun Manchester United'ın yaptığı teklife olumlu cevap verdiği belirtilirken, tarafların anlaştığı ve FA Cup Finali sonrası ön anlaşma imzalanacağı ifade edildi.



Mason Mount altyapısından yetiştiği Chelsea ile toplamda 195 maça çıkarken 33 gol 37 asist kaydetti.



