İngiltere Premier Lig'de 17. hafta karşılaşmasında Brentford, Manchester United'ı konuk etti.



Brentford Community Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Manchester United'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Elanga, 62. dakikada Greenwood ve 77. dakikada Marcus Rashford kaydetti. Brentford'un tek sayısı ise 85. dakikada Toney'den geldi.



Bu sonucun ardından Manchester United, ligde 2 maç aradan sonra kazandı ve 35 puanla 7. sırada yer aldı. Üst üste 3. maçını da kaybeden Brentford ise 23 puanla 14. sırada yer buldu.



Manchester United, gelecek hafta West Ham United'ı ağırlayacak. Brentford ise Wolves'u konuk edecek.





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