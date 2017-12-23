İngiltere Premier Lig'de 19. hafta maçındailekarşı karşıya geldi. Etihad Stadı'nda oynanan maçta kazanan tarf 4-0'lık skorla Manchester City oldu.'ye galibiyeti getiren golleri 27 ve 79. dakikada, 53. dakikadave 85. dakikadakaydetti. Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City'de Agüero ve Sterling, attıkları gollerin dışında birer de asist yaparak maaç damga vurdular.Manchester ekibinde yedinci sezonunu geçiren 29 yaşındaki Agüero, Etihad Stadı'nda 100 gol barajını aşarken, Manchester City ise 1982'den bu yana bir takvim yılında ligde 100 gol atan ilk takım oldu. Liverpool, 35 yıl önce rakip fileleri 106 kez sarsmayı başarmıştı.Manchester City'de Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 74. dakikada Kevin de Bruyne'nin yerine oyuna girdi.Ligde 19 maçta 18 galibiyet ve 1 beraberlik alan Manchester City, puanını 55 yaparak namağlup liderliğini sürdürdü. Bournemouth ise 16 puand kaldı.İngiltere Premier Lig'de Manchester City 27 Aralık Çarşamba günü Newcastle United'a konuk olacak. Bournemouth, 26 Aralık Salı günü West Ham United'ı ağırlayacak.