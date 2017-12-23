İngiltere Premier Lig'de 19. hafta maçında Manchester City ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Etihad Stadı'nda oynanan maçta kazanan tarf 4-0'lık skorla Manchester City oldu.
Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 27 ve 79. dakikada Sergio Agüero, 53. dakikada Raheem Sterling ve 85. dakikada Danilo kaydetti. Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City'de Agüero ve Sterling, attıkları gollerin dışında birer de asist yaparak maaç damga vurdular.
MANCHESTER CİTY'DEN 35 YIL SONRA REKOR
Manchester ekibinde yedinci sezonunu geçiren 29 yaşındaki Agüero, Etihad Stadı'nda 100 gol barajını aşarken, Manchester City ise 1982'den bu yana bir takvim yılında ligde 100 gol atan ilk takım oldu. Liverpool, 35 yıl önce rakip fileleri 106 kez sarsmayı başarmıştı.
Manchester City'de Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 74. dakikada Kevin de Bruyne'nin yerine oyuna girdi.
Ligde 19 maçta 18 galibiyet ve 1 beraberlik alan Manchester City, puanını 55 yaparak namağlup liderliğini sürdürdü. Bournemouth ise 16 puand kaldı.
İngiltere Premier Lig'de Manchester City 27 Aralık Çarşamba günü Newcastle United'a konuk olacak. Bournemouth, 26 Aralık Salı günü West Ham United'ı ağırlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 27 ve 79. dakikada Sergio Agüero, 53. dakikada Raheem Sterling ve 85. dakikada Danilo kaydetti. Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City'de Agüero ve Sterling, attıkları gollerin dışında birer de asist yaparak maaç damga vurdular.
MANCHESTER CİTY'DEN 35 YIL SONRA REKOR
Manchester ekibinde yedinci sezonunu geçiren 29 yaşındaki Agüero, Etihad Stadı'nda 100 gol barajını aşarken, Manchester City ise 1982'den bu yana bir takvim yılında ligde 100 gol atan ilk takım oldu. Liverpool, 35 yıl önce rakip fileleri 106 kez sarsmayı başarmıştı.
Manchester City'de Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 74. dakikada Kevin de Bruyne'nin yerine oyuna girdi.
Ligde 19 maçta 18 galibiyet ve 1 beraberlik alan Manchester City, puanını 55 yaparak namağlup liderliğini sürdürdü. Bournemouth ise 16 puand kaldı.
İngiltere Premier Lig'de Manchester City 27 Aralık Çarşamba günü Newcastle United'a konuk olacak. Bournemouth, 26 Aralık Salı günü West Ham United'ı ağırlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın