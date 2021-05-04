Manchester City - PSG: Muhtemel 11

Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Manchester City ile Paris Saint-Germain karşı karışya gelidi.
Ettihad Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 22:00'de başlayacak. Hollandalı Björn Kuipers'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı naklen yayınlanacak.
Bilindiği gibi ilk karşılaşmayı Manchester City deplasmanda 2-1 kazanmıştı.
İki takımın eksikleri
Manchester City'de Eric Garcia rahatsızlığı nedeniyle kadroda yer alamıyor.
PSG cephesinde ise Gueye kart cezalısı, Bernat'ın sakatlığı ise sürüyor. Ayrca Dagba ile birlikte Kylian Mbappe'nin durummu şüpheli
Muhtemel 11'ler
Manchester City
Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Cancelo; Rodri, Gündoğan; Mahrez, Bernardo Silva, Foden; De Bruyne
PSG
Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Verratti, Paredes; Di María, Neymar, Draxler; Icardi
Dikkat çeken istatistikler
- PSG ile oynadığı dört Avrupa kupası maçını da kaybetmeyen Manchester City (2G 2B), rakibini en son Nisan 2016'da Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde konuk etmiş ve sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.
- PSG'nin Şampiyonlar Ligi tarihinde mağlup edemediği takımlar arasında Manchester City'den (3) daha fazla maçta karşılaştığı tek rakibi Milan (4). Bu sezon grup aşamasında Manchester United'ı deplasmanda mağlup eden Paris ekibi, aynı Avrupa kupaları sezonunda iki Manchester ekibine konuk olan altıncı takım olurken; iki ziyaretinden de galip ayrılan ilk takım olmak istiyor.
- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son altı maçı kazanan Manchester City, Kupa 1 tarihinde en uzun galibiyet serisi yakalayan İngiliz takımı olmak için sahaya çıkıyor (1965/66'da Manchester United, 1960/70'de Leeds United ve 2004/05'te Arsenal ile eşit).
- Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde çift ayaklı eleme turlarında ilk maçı deplasmanda kazanan İngiliz takımlarının tamamı yoluna devam etmeyi başardı (47/47).
- Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk maçı kaybettiği son eleme turu eşleşmesinde Dortmund'u elemeyi başaran PSG, Avrupa kupaları tarihinde ilk karşılaşmada sahasında mağlup olduğu hiçbir eleme turunda yoluna devam edemedi.
- Manchester City yoluna devam ederse, Avrupa kupalarında 51 yıl aradan sonra final görecek (1970 Kupa Galipleri Kupası) ve iki finali arasında en uzun süre geçen takım olacak.
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 11 maçın 10'unu kazanan Manchester City (1B), bu karşılaşmalarda attığı 23 gole karşılık kalesinde sadece dört gol gördü. Kupa 1 tarihinde hiçbir İngiliz takımı bir sezonda daha fazla galibiyet alamadı (2002/03'te Manchester United ile eşit).
- Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Carlo Ancelotti'yi (62 maç) geride bırakarak en fazla Şampiyonlar Ligi eleme turu maçında görev yapan çalıştırıcı olacak. Guardiola'nın teknik direktörülük kariyerinde Mauricio Pochettino'dan (11) daha fazla mağlup ettiği sadece iki meslektaşı var: Manuel Pellegrini ve Sean Dyche (12'şer).
- Bu eşleşmenin ilk maçında Manchester City kalesine şut çekemeyen PSG forveti Kylian Mbappe, turnuva kariyerinde ilk 11 çıktığı karşılaşmalarda bunu ilk kez yaşadı. Fransız yıldız, Manchester City'ye konuk olduğu tek maçta Monaco formasıyla fileleri havalandırmıştı (Şubat 2017).
- Kevin De Bruyne'nin Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City formasıyla attığı 10 golün üçü PSG karşısında geldi. Belçikalı orta saha, turnuva tarihinde Fransız ekibine karşı üst üste dört maçta fileleri havalandıran ikinci isim olabilir (diğeri Neymar).
Ettihad Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 22:00'de başlayacak. Hollandalı Björn Kuipers'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı naklen yayınlanacak.
Bilindiği gibi ilk karşılaşmayı Manchester City deplasmanda 2-1 kazanmıştı.
İki takımın eksikleri
Manchester City'de Eric Garcia rahatsızlığı nedeniyle kadroda yer alamıyor.
PSG cephesinde ise Gueye kart cezalısı, Bernat'ın sakatlığı ise sürüyor. Ayrca Dagba ile birlikte Kylian Mbappe'nin durummu şüpheli
Muhtemel 11'ler
Manchester City
Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Cancelo; Rodri, Gündoğan; Mahrez, Bernardo Silva, Foden; De Bruyne
PSG
Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Verratti, Paredes; Di María, Neymar, Draxler; Icardi
Dikkat çeken istatistikler
- PSG ile oynadığı dört Avrupa kupası maçını da kaybetmeyen Manchester City (2G 2B), rakibini en son Nisan 2016'da Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde konuk etmiş ve sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.
- PSG'nin Şampiyonlar Ligi tarihinde mağlup edemediği takımlar arasında Manchester City'den (3) daha fazla maçta karşılaştığı tek rakibi Milan (4). Bu sezon grup aşamasında Manchester United'ı deplasmanda mağlup eden Paris ekibi, aynı Avrupa kupaları sezonunda iki Manchester ekibine konuk olan altıncı takım olurken; iki ziyaretinden de galip ayrılan ilk takım olmak istiyor.
- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son altı maçı kazanan Manchester City, Kupa 1 tarihinde en uzun galibiyet serisi yakalayan İngiliz takımı olmak için sahaya çıkıyor (1965/66'da Manchester United, 1960/70'de Leeds United ve 2004/05'te Arsenal ile eşit).
- Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde çift ayaklı eleme turlarında ilk maçı deplasmanda kazanan İngiliz takımlarının tamamı yoluna devam etmeyi başardı (47/47).
- Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk maçı kaybettiği son eleme turu eşleşmesinde Dortmund'u elemeyi başaran PSG, Avrupa kupaları tarihinde ilk karşılaşmada sahasında mağlup olduğu hiçbir eleme turunda yoluna devam edemedi.
- Manchester City yoluna devam ederse, Avrupa kupalarında 51 yıl aradan sonra final görecek (1970 Kupa Galipleri Kupası) ve iki finali arasında en uzun süre geçen takım olacak.
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 11 maçın 10'unu kazanan Manchester City (1B), bu karşılaşmalarda attığı 23 gole karşılık kalesinde sadece dört gol gördü. Kupa 1 tarihinde hiçbir İngiliz takımı bir sezonda daha fazla galibiyet alamadı (2002/03'te Manchester United ile eşit).
- Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Carlo Ancelotti'yi (62 maç) geride bırakarak en fazla Şampiyonlar Ligi eleme turu maçında görev yapan çalıştırıcı olacak. Guardiola'nın teknik direktörülük kariyerinde Mauricio Pochettino'dan (11) daha fazla mağlup ettiği sadece iki meslektaşı var: Manuel Pellegrini ve Sean Dyche (12'şer).
- Bu eşleşmenin ilk maçında Manchester City kalesine şut çekemeyen PSG forveti Kylian Mbappe, turnuva kariyerinde ilk 11 çıktığı karşılaşmalarda bunu ilk kez yaşadı. Fransız yıldız, Manchester City'ye konuk olduğu tek maçta Monaco formasıyla fileleri havalandırmıştı (Şubat 2017).
- Kevin De Bruyne'nin Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City formasıyla attığı 10 golün üçü PSG karşısında geldi. Belçikalı orta saha, turnuva tarihinde Fransız ekibine karşı üst üste dört maçta fileleri havalandıran ikinci isim olabilir (diğeri Neymar).