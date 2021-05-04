Manchester City - PSG: Muhtemel 11

Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Manchester City ile Paris Saint-Germain karşı karışya gelidi.Ettihad Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 22:00'de başlayacak. Hollandalı Björn Kuipers'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı naklen yayınlanacak.Bilindiği gibi ilk karşılaşmayı Manchester City deplasmanda 2-1 kazanmıştı.Manchester City'de Eric Garcia rahatsızlığı nedeniyle kadroda yer alamıyor.PSG cephesinde ise Gueye kart cezalısı, Bernat'ın sakatlığı ise sürüyor. Ayrca Dagba ile birlikte Kylian Mbappe'nin durummu şüpheliEderson; Walker, Stones, Rúben Dias, Cancelo; Rodri, Gündoğan; Mahrez, Bernardo Silva, Foden; De BruyneNavas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Verratti, Paredes; Di María, Neymar, Draxler; Icardi- PSG ile oynadığı dört Avrupa kupası maçını da kaybetmeyen Manchester City (2G 2B), rakibini en son Nisan 2016'da Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde konuk etmiş ve sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son altı maçı kazanan Manchester City, Kupa 1 tarihinde en uzun galibiyet serisi yakalayan İngiliz takımı olmak için sahaya çıkıyor (1965/66'da Manchester United, 1960/70'de Leeds United ve 2004/05'te Arsenal ile eşit).- Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk maçı kaybettiği son eleme turu eşleşmesinde Dortmund'u elemeyi başaran PSG, Avrupa kupaları tarihinde ilk karşılaşmada sahasında mağlup olduğu hiçbir eleme turunda yoluna devam edemedi.- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 11 maçın 10'unu kazanan Manchester City (1B), bu karşılaşmalarda attığı 23 gole karşılık kalesinde sadece dört gol gördü. Kupa 1 tarihinde hiçbir İngiliz takımı bir sezonda daha fazla galibiyet alamadı (2002/03'te Manchester United ile eşit).- Bu eşleşmenin ilk maçında Manchester City kalesine şut çekemeyen PSG forveti Kylian Mbappe, turnuva kariyerinde ilk 11 çıktığı karşılaşmalarda bunu ilk kez yaşadı. Fransız yıldız, Manchester City'ye konuk olduğu tek maçta Monaco formasıyla fileleri havalandırmıştı (Şubat 2017).