Manchester City, Partizan'dan genç yıldızı transfer etti!

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Partizan'dan Filip Stevanovic'i transfer etti.

Haber; AA
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Manchester City, Partizan'dan genç yıldızı transfer etti!
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01 Kasım 2020 16:09
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Sırbistan'ın Partizan takımından kanat oyuncusu Filip Stevanovic'i kadrosuna kattı.

Partizan Kulübü, 18 yaşındaki Sırp futbolcu Stevanovic'in transferi konusunda Manchester City ile anlaşıldığını ve anlaşmanın ara transfer döneminde resmiyet kazanacağını duyurdu.

Sırbistan basınında Manchester City'nin transfer için 8 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Altyapısından yetiştiği ve 2018'de A takıma yükseldiği Partizan'da 54 maça çıkan Stevanovic, 12 gol kaydetti.



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