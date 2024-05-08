Hasan Arat ve Serdal Adalı'dan ortak prim!

Beşiktaş, sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.
Beşiktaş'ta, Ankaragücü maçının ardından önemli bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların başkanı Hasan Arat ve son seçimdeki rakibi Serdal Adalı, maçın ardından oyuncuları tebrik etmek için birlikte soyunma odasına girdi.
OYUNCULARA ORTAK PRİM
Oyuncuları kutlayan başkan, büyük zaferin coşkusuyla primi de 7 milyon TL olarak açıkladı. Bu miktarı Hasan Arat, İkinci Başkan Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın ortak ödeyeceği öğrenildi.
Beşiktaş'ın, Ziraat Türkiye Kupası finalindeki rakibi Fatih Karagümrük - Trabzonspor karşılaşmasının ardından belli olacak.
Beşiktaş'ta, Ankaragücü maçının ardından önemli bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların başkanı Hasan Arat ve son seçimdeki rakibi Serdal Adalı, maçın ardından oyuncuları tebrik etmek için birlikte soyunma odasına girdi.
OYUNCULARA ORTAK PRİM
Oyuncuları kutlayan başkan, büyük zaferin coşkusuyla primi de 7 milyon TL olarak açıkladı. Bu miktarı Hasan Arat, İkinci Başkan Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın ortak ödeyeceği öğrenildi.
Beşiktaş'ın, Ziraat Türkiye Kupası finalindeki rakibi Fatih Karagümrük - Trabzonspor karşılaşmasının ardından belli olacak.
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