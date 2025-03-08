Manchester City'nin Devler Ligi bileti tehlikede

🔴 Callum Hudson-Odoi, iğne deliğinden golü buluyor! pic.twitter.com/kvo82G83ej



— Sporxtv (@sporxtv) March 8, 2025

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Nottingham Forest ile Manchester City karşı karşıya geldi. City Ground'dda oynanan mücadeleyi ev sahibi Nottingham Forest 1-0'lık skorla kazandı.Nottingham'a galibiyeti getiren golü 83. dakikada Callum Hudson-Odoi kaydetti. İngiliz yıldız, son 4 maçta 3. kez ağları sarstı.Ligde toplamda 9, son 5 maçta 3. yenilgisini alan Manchester City, 47 puanda kaldı ve 4. sırayı tehlikeye attı.Nottingham Forest ise 3 maç aradan sonra kazandı ve puanını 51'e çıkardı.Nottingham, gelecek hafta Ipswich deplasmanına gidecek. Manchester City ise sahasında Brighton'ı ağırlayacak.