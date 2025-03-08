Manchester City'nin Devler Ligi bileti tehlikede

Manchester City, Nottingham Forest deplasmanında 1-0 yenildi ve ligdeki son 5 maçta 3. mağlubiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Manchester City'nin Devler Ligi bileti tehlikede
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08 Mart 2025 17:25
İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Nottingham Forest ile Manchester City karşı karşıya geldi. City Ground'dda oynanan mücadeleyi ev sahibi Nottingham Forest 1-0'lık skorla kazandı.

Nottingham'a galibiyeti getiren golü 83. dakikada Callum Hudson-Odoi kaydetti. İngiliz yıldız, son 4 maçta 3. kez ağları sarstı.

Ligde toplamda 9, son 5 maçta 3. yenilgisini alan Manchester City, 47 puanda kaldı ve 4. sırayı tehlikeye attı.

Nottingham Forest ise 3 maç aradan sonra kazandı ve puanını 51'e çıkardı.

Nottingham, gelecek hafta Ipswich deplasmanına gidecek. Manchester City ise sahasında Brighton'ı ağırlayacak.


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