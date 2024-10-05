Manchester City, iki hafta sonra kazandı!

Manchester City, sahasında Fulham'ı 3-2 yendi ve ligde iki maç sonra kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Manchester City, iki hafta sonra kazandı!
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05 Ekim 2024 18:54
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Manchester City, sahasında Fulham ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.

Fulham, 26. dkaikada Andreas Pereira ile öne geçti. Manchester City, 32. dakikada Mateo Kovacic'in attığı golle devreye 1-1 ile gitti.

Manchester City'de ilk golü atan Kovacic, 47'de de sahneye çıktı ve takımı 2-1 öne taşıdı. Pep Guardiola'nın ekibinde Jeremy Doku, 82. dakikada skoru 3-1'e getirdi. Fulham'da 89. dakikada sahneye çıkan Rodrigo Muniz farkı bire indirdi.

Maçta başka gol olmadı ve Manchester City, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Ligde Arsenal ve Newcastle United ile berabere kalan Manchester City, iki maç sonra kazandı ve 17 puana yükseldi. Fulham, 11 puanda kaldı.

Manchester City, milli aranın ardından Wolverhampton ile deplasmanda karşılaşacak. Fulham, sahasında Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

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