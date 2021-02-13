Mame Thiam: "Elhamdülillah! Gol attım."

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Mame Thiam, Karagümrük maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mame Thiam: 'Elhamdülillah! Gol attım.'
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13 Şubat 2021 21:28
Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Mame Thiam, Karagümrük'ü 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray maçında oynayamadığı için mutlu olmadığını ifade eden Thiam, "Gayet mutluyum. 3 puanı elde ettik. Galatasaray maçında oynayamadım, mutlu değildim. Herkes hazır olmalı. Şampiyonluğa oynuyoruz. Kendi adıma mutluyum ama esas mutluluğum 3 puanı almamız" dedi.

Mesut Özil hakkında da konuşan Thiam, "Mesut'un kalitesini gördük. Mesut Özil'in kalitesi tartışılamaz! Bunu bugün gördük. Tekniği kalitesiyle bize çok şey katacak. Şampiyonluk yolunda bize yardım edecek" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin son ana kadar mücadele ettiğini vurgulayan Thiam, "İki maçtan sonra galip gelmemiz önemliydi. Serbest vuruştan golü bulduk. İlk yarıda golü bulmak daha önemliydi. Rakibe kendimizi gösterdik" ifadelerini kullandı



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