Serbest oyuncu Malik Beasley, yeni kontrat arayışını sürdürürken Detroit'te kalmaya karar verdi.The Detroit News'un haberine göre, 28 yaşındaki şutör guard, veteran minimum kontratının üzerinde bir anlaşma hedefliyor.Beasley, 2024-25 sezonunda maç başına 16,3 sayı ortalaması yakalayarak dikkat çekti. Üçlük atışlarda %41,6 isabet oranı tutturan Beasley, normal sezonun tüm 82 maçında forma giyerek takımın en istikrarlı oyuncularından biri oldu.Playofflarda New York Knicks'e karşı sergilediği performans da dikkat çekiciydi. Beasley, Knicks serisinde maç başına 14 sayı üreterek kritik anlarda güvenilir bir hücum katkısı verdi.Detroit Pistons, Beasley'nin yalnızca "non-Bird" haklarına sahip olduğu için en fazla 7,2 milyon dolar başlangıç maaşı önerebiliyor. Bu durum, oyuncunun Detroit'te kalma ihtimalini zorlaştırıyor.Pistons kadrosuna bu yaz Caris LeVert, Duncan Robinson ve Javonte Green'i ekleyerek önceliklerini farklı bir yöne kaydırabileceğinin sinyalini verdi.Beasley'e diğer takımlardan da ciddi ilgi var. Minnesota Timberwolves, New York Knicks ve Cleveland Cavaliers, oyuncuyla ilgilenen ekipler arasında yer alıyor.Minnesota Timberwolves: Beasley'nin 2020-2022 yılları arasında forma giydiği eski takımı. Oyuncu, Minnesota'da 2020-21 sezonunda kariyer rekoru olan 19,6 sayı ortalaması yakalamıştı.New York Knicks: Knicks, Detroit ile oynanan playoff serisinin ardından düşük maliyetli dış şut katkısı arayışında. Beasley bu ihtiyaca uygun bir isim olarak öne çıkıyor.Cleveland Cavaliers: Cavaliers, Max Strus'un ayak ameliyatı nedeniyle 3-4 ay sahalardan uzak kalacak olması sebebiyle Beasley'i transfer ederek Donovan Mitchell ve Darius Garland'a dış şut desteği sağlamayı hedefliyor.Beasley, kariyerinde Denver Nuggets, Utah Jazz, Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks ve Detroit Pistons formaları giydi. Toplamda dokuz NBA sezonunda altı farklı takımda görev yaptı.Ayrıca, federal bir bahis soruşturmasından aklanması, oyuncunun bu yaz daha yüksek değerli kontratlar arayışında önündeki engelleri kaldırdı.