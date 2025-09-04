04 Eylül
Kazakistan-Galler
0-144'
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
0-184'
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Malik Beasley, kontrat belirsizliği sürerken Detroit'te kalıyor

Serbest oyuncu Malik Beasley, yeni kontrat arayışını sürdürürken Detroit'te kalmaya karar verdi.

calendar 04 Eylül 2025 17:12
Serbest oyuncu Malik Beasley, yeni kontrat arayışını sürdürürken Detroit'te kalmaya karar verdi.

The Detroit News'un haberine göre, 28 yaşındaki şutör guard, veteran minimum kontratının üzerinde bir anlaşma hedefliyor.

Beasley, 2024-25 sezonunda maç başına 16,3 sayı ortalaması yakalayarak dikkat çekti. Üçlük atışlarda %41,6 isabet oranı tutturan Beasley, normal sezonun tüm 82 maçında forma giyerek takımın en istikrarlı oyuncularından biri oldu.


Playofflarda New York Knicks'e karşı sergilediği performans da dikkat çekiciydi. Beasley, Knicks serisinde maç başına 14 sayı üreterek kritik anlarda güvenilir bir hücum katkısı verdi.

Detroit Pistons, Beasley'nin yalnızca "non-Bird" haklarına sahip olduğu için en fazla 7,2 milyon dolar başlangıç maaşı önerebiliyor. Bu durum, oyuncunun Detroit'te kalma ihtimalini zorlaştırıyor.

Pistons kadrosuna bu yaz Caris LeVert, Duncan Robinson ve Javonte Green'i ekleyerek önceliklerini farklı bir yöne kaydırabileceğinin sinyalini verdi.

Beasley'e diğer takımlardan da ciddi ilgi var. Minnesota Timberwolves, New York Knicks ve Cleveland Cavaliers, oyuncuyla ilgilenen ekipler arasında yer alıyor.

Minnesota Timberwolves: Beasley'nin 2020-2022 yılları arasında forma giydiği eski takımı. Oyuncu, Minnesota'da 2020-21 sezonunda kariyer rekoru olan 19,6 sayı ortalaması yakalamıştı.

New York Knicks: Knicks, Detroit ile oynanan playoff serisinin ardından düşük maliyetli dış şut katkısı arayışında. Beasley bu ihtiyaca uygun bir isim olarak öne çıkıyor.

Cleveland Cavaliers: Cavaliers, Max Strus'un ayak ameliyatı nedeniyle 3-4 ay sahalardan uzak kalacak olması sebebiyle Beasley'i transfer ederek Donovan Mitchell ve Darius Garland'a dış şut desteği sağlamayı hedefliyor.

Beasley, kariyerinde Denver Nuggets, Utah Jazz, Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks ve Detroit Pistons formaları giydi. Toplamda dokuz NBA sezonunda altı farklı takımda görev yaptı.

Ayrıca, federal bir bahis soruşturmasından aklanması, oyuncunun bu yaz daha yüksek değerli kontratlar arayışında önündeki engelleri kaldırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
