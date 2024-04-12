Maccabi Tel Aviv, play-in biletini aldı

THY EuroLeague 34. ve son hafta maçında Maccabi Tel Aviv ile Olimpia Milano karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı Maccabi Tel Aviv 92-86 kazandı.
Maccabi'de Wade Baldwin 18 sayıyla takımının en skoreri oldu.
Bu sonuçla birlikte Maccabi Tel Aviv, 20. galibiyetini alarak sezonu play-in potası içinde tamamladı. Olimpia Milano, sezonu 15 galibiyette tamamladı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Karşılaşmayı Maccabi Tel Aviv 92-86 kazandı.
Maccabi'de Wade Baldwin 18 sayıyla takımının en skoreri oldu.
Bu sonuçla birlikte Maccabi Tel Aviv, 20. galibiyetini alarak sezonu play-in potası içinde tamamladı. Olimpia Milano, sezonu 15 galibiyette tamamladı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ