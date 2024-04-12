Maccabi Tel Aviv, play-in biletini aldı

THY EuroLeague 34. ve son hafta maçında Maccabi Tel Aviv, evinde Olimpia Milano'yu 92-86 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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Maccabi Tel Aviv, play-in biletini aldı
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11 Nisan 2024 23:06
Son güncelleme 12 Nisan 2024 00:01
THY EuroLeague 34. ve son hafta maçında Maccabi Tel Aviv ile Olimpia Milano karşı karşıya geldi. 

Karşılaşmayı Maccabi Tel Aviv 92-86 kazandı.

Maccabi'de Wade Baldwin 18 sayıyla takımının en skoreri oldu. 

Bu sonuçla birlikte Maccabi Tel Aviv, 20. galibiyetini alarak sezonu play-in potası içinde tamamladı. Olimpia Milano, sezonu 15 galibiyette tamamladı. 

İŞTE MAÇIN ÖZETİ 

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