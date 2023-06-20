EURO 2024 Elemeleri G Grubu'nda Macaristan sahasında Litvanya ile karşı karşıya geldi.
Puskas Arena'daki maçı Macaristan 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Macaristan'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Barnabas Varga ve 83. dakikada Roland Sallai attı.
Macaristan'da ilk golün asisti Fenerbahçeli Attila Szalai'den geldi. Szalai, karşılaşmada 90 dakika süre aldı.
Bu sonucun ardından Macaristan grupta 7 puana yükseldi. Litvanya 1 puanda kaldı.
Macaristan, grupta gelecek maçta Sırbistan deplasmanına gidecek. Litvanya, Karadağ ile karşılaşacak.
Puskas Arena'daki maçı Macaristan 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Macaristan'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Barnabas Varga ve 83. dakikada Roland Sallai attı.
Macaristan'da ilk golün asisti Fenerbahçeli Attila Szalai'den geldi. Szalai, karşılaşmada 90 dakika süre aldı.
Bu sonucun ardından Macaristan grupta 7 puana yükseldi. Litvanya 1 puanda kaldı.
Macaristan, grupta gelecek maçta Sırbistan deplasmanına gidecek. Litvanya, Karadağ ile karşılaşacak.
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