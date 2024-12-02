Lyon'un yıldızına şok: Silahlı tehdit ve soygun

Lyon forması giyen Georges Mikautadze, silahlı soygunun kurbanı oldu.



Actu.fr'de yer alan habere göre; Mikautadze, Lyon'un Nice'i mağlup ettiği maçın ardından evine döndüğü sırada soyuldu.



ZORLA EVİNE GİRDİLER



Gürcistanlı futbolcu evine girdiği sırada yüzü maskeli iki soyguncu tarafından alıkonuldu. İki hırsız, tehditlerle yıldız ismin zorla evine girdi.



200 BİN EURO'LUK VURGUN



Soyguncular Mikautadze'nin yaklaşık 200 bin euro'luk değerli eşyasına el koydu ve olay yerinden hızla uzaklaştı.



Gürcü forvet olayı yara almadan atlatırken, polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.



Öte yandan ekipler tarafından evde bir takım incelemeler yapıldığı ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.



