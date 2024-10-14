Galatasaray'dan Lyon'a kiralık olarak giden Wilfired Zaha, Fransız ekibinde kadro dışı kaldı.
Fransız basını, Nantes maçında teknik direktör Pierre Sage'nin kadroya almadığı Wilfried Zaha ve Gift Orban'ın kadro dışı kaldığını duyurdu.
Wilfried Zaha ve Gift Orban'ın, İskoç'ya kazanılan 4-1'lik Rangers maçı sonrası antrenmana katılmak istemedikleri için Nantes maçında kadrodan çıkarıldı. Daha sonra ise Fransız kulübü iki ismi kadro dışı bırakmaya karar verdi.
SOSYAL MEDYADAN CEVAP VERMİŞTİ
Teknik direktör Sage, Zaha ile ilgili kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Oynamayan ya da az oynayan isimlere çok net bir sözüm var. Onlara kendilerini futbolcu olarak değerlendirmenin benim için zor olduğunu söyledim." şeklinde konuştu. Zaha, bu açıklamanın ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Umurumdaymış gibi mi görünüyor" ifadelerini kullandı.
Bu sezon Lyon'da 2 maça çıkan ve 76 dakika sahada kalan 31 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.
Fransız basını, Nantes maçında teknik direktör Pierre Sage'nin kadroya almadığı Wilfried Zaha ve Gift Orban'ın kadro dışı kaldığını duyurdu.
Wilfried Zaha ve Gift Orban'ın, İskoç'ya kazanılan 4-1'lik Rangers maçı sonrası antrenmana katılmak istemedikleri için Nantes maçında kadrodan çıkarıldı. Daha sonra ise Fransız kulübü iki ismi kadro dışı bırakmaya karar verdi.
SOSYAL MEDYADAN CEVAP VERMİŞTİ
Teknik direktör Sage, Zaha ile ilgili kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Oynamayan ya da az oynayan isimlere çok net bir sözüm var. Onlara kendilerini futbolcu olarak değerlendirmenin benim için zor olduğunu söyledim." şeklinde konuştu. Zaha, bu açıklamanın ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Umurumdaymış gibi mi görünüyor" ifadelerini kullandı.
Bu sezon Lyon'da 2 maça çıkan ve 76 dakika sahada kalan 31 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.