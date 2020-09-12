Luyindama: 'Keyif veren bir Galatasaray oluşturacağız'

Galatasaraylı futbolcu Luyindama Gaziantep FK'yı 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.



Galatasaray'ın daha fazla keyif vermesi gerektiğini ifade eden Çok mutluyum. Tekrardan oynamaya başladık. Daha çok çalışıp, daha fazla keyif vermemiz gerekiyor. Doktorumuz sayesinde sahalara geri döndüm ama daha bitmedi, yeni başlıyoruz, yeni başlıyorum. Çok çalışarak keyif veren bir Galatasaray oluşturmak zorundayız" dedi.



Yeni Galatasaray hakkında da konuşan Luyindama, "Takım içerisinde güzel bir hava var, değişiklikler oldu ancak saha içerisine de olumlu yansıdı. Daha fazla beraber oynayarak birbirimize daha fazla alışmak zorundayız" ifadelerini kullandı.



