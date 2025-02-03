Los Angeles Lakers'ın yeni süperstarı Luka Doncic'in babası Sasa Doncic, oğlunu "acımasızca" takas eden Dallas Mavericks'i sert bir dille eleştirdi.



Doncic'in Mavericks'ten Lakers'a takaslanması tüm dünyada gündeme oturmuş, babası Sasa Doncic de dahil olmak üzere milyonlarca insanı şoke etmişti.



Muhabir Iztok Franko ile birlikte Arena Sport Slovenya'ya konuşan Sasa Doncic, oğlunu yarı yolda bıraktıkları iddiasıyla Mavericks organizasyonuna yüklenirken, takımın genel menajeri Nico Harrison'la dalga geçerek Luka'nın şehre olan sevgisine rağmen organizasyonun aldığı bu karara olan şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi:



"Bir düşünce biçimini artık desteklemediğiniz zamanlar oluşunu anlıyorum. Sorun değil. Yalnızca bu bireylerin arkadan bu şekilde iş çevirmesi ve bu takasta gösterdikleri iki yüzlülük beni kişisel anlamda incitti. Bence Luka bunu kesinlikle hak etmedi. Çok fazla fedakarlık yaptığını biliyorum.



Luka'nın Dallas'a gerçekten saygı duyduğunu da biliyorum. Tüm şehre saygı duyuyordu, çocuklara yardım ediyordu ve hastanelere ve yardım etkinliklerine gitmesi kendisi için hiç problem değildi. Geçen yıl bile değildi. Tekrar söylüyorum, biri çıkıp yeterince formda olmadığını söylemiş. Geçen sezon maç başına 40 dakika kadar 100 maç oynadı ve sürekli ikili sıkıştırmalara maruz kalıyordu.



Bunun Dallas'taki bazı kişiler tarafından yapılan büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Eylemlerin, bahanelerin ve mazeretlerin ardına sığınıyorlar. Başka bir şey demeyeceğim."



Mavericks için bu sezon ortalama 28.1 sayı, 8.3 ribaund ve 7.8 asist yapan Doncic'in, 8 Şubat'ta Noel Günü'nde yaşadığı baldır sakatlığından, All-Star arasından sonra geri dönmesi bekleniyor.



Luka, Dallas'taki dönemi boyunca 28.6 sayı, 8.7 ribaund ve 8.3 asist ortalamalarla, Wilt Chamberlain ve Michael Jordan'ın ardından NBA tarihindeki en yüksek üçüncü sayı ortalamasına sahip olarak adını tarihe yazdırmış durumda.



