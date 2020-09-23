Luis Suarez adım adım Atletico Madrid'e gidiyor

Barcelona'dan ayrılma kararı alan Luis Suarez, Alvaro Morata'nın Juventus'a gitmesinin ardından Atletico Madrid'le anlaşmaya vardı.

Luis Suarez adım adım Atletico Madrid'e gidiyor
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23 Eylül 2020 00:10
Barcelona'da Messi'nin hemen ardından takımdan ayrılacağını açıklayan Luis Suarez için Atletico Madrid ile anlaşma sağlandı.

Messi'nin takımda kalacağını açıklamasına rağmen ayrılık isteğinden geri dönmeyen Suarez, önce Juventus ile görüşmüş ancak İtalyan pasaportu olmaması nedeniyle transferi gerçekleşmemişti. Oyuncu kendisini ısrarla isteyen Atletico Madrid ile anlaşmasının ardından kulüpler düzeyinde de anlaşmanın gerçekleştiği belirtildi.

Atletico Madrid'e transferi için Barcelona'ya bonservis bedeli ödenmemesine karar verilirken oyuncunun yıllık 9 milyon eurodan 2 sezonluk anlaşmaya vardığı belirtiliyor.

2014'te Liverpool'dan 82 milyon euroya transfer olan 33 yaşındaki Uruguaylı golcü Barcelona kariyerinde çıktığı 191 lig maçında 147 gol 74 asist üretmişti.



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