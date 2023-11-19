Luis Chavez'in aklı Fenerbahçe'de!

Dinamo Moskova forması giyen Luis Chavez'in Fenerbahçe'ye transfer olmak istediği belirtildi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Imago
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Luis Chavez'in aklı Fenerbahçe'de!
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19 Kasım 2023 13:36
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir isim gündeme geldi.

Sezon başında Pachuca'dan 6,5 milyon euroya Dinamo Moskova'ya transfer olan Meksikalı orta saha oyuncusu Luis Chavez, Bu kararından dolayı pişmanlık duyuyor.

Footballtransfers'in haberine göre, Monterrey'den önemli bir teklif alan 27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye gitmek istiyor.

Club Tijuana, Pachuca gibi takımların formasını giyen 27 yaşındaki oyuncu, Dinamo Moskova formasıyla bu sezon 13 maçta forma giydi ve 2 gol, 1 asist yaptı. Kariyeri boyunca 282 maçta forma giyen Chavez, 28 gol ve 18 asistlik performans sergiledi.

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